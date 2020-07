Jarosław Niezgoda na ustach kibiców Portland Timbers. Polski napastnik w dużym stopniu przyczynił się do zwycięstwa po rzutach karnych z FC Cincinnati w 1/8 finału turnieju MLS is Back Tournament. Niezgoda strzelił gola i wykorzystał decydującą "jedenastkę".

Niezgoda rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Polak pojawił się na boisku w 64. minucie zastępując Yimmi'ego Charę. To było wejście smoka w wykonaniu byłego snajpera Legii Warszawa. Niezgoda potrzebował zaledwie trzech minut, żeby wpisać się na listę strzelców.

Portland Timbers nie "dowieźli" korzystnego wyniku do końca. W 81. minucie do wyrównania doprowadził Juergen Locadia.



Żadnej z drużyn nie udało się zadać decydującego ciosu w podstawowym czasie gry. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Te lepiej wykonywali piłkarze Portland Timbers. Decydującą "jedenastkę" wykorzystał Niezgoda i jego zespół wygrał 4-2.



Bramki FC Cincinnati strzegł w tym spotkaniu Przemysław Tytoń.



Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności.



Ćwierćfinałowym rywalem Portland Timbers będzie New York City FC.



W innym, rozegranym w nocy naszego czasu spotkaniu 1/8 finału MLS is Back, Minnesota United także po karnych pokonali Columbus Crew. Również w tym wypadku po 90 minutach było 1-1, a w rzutach karnych 5-3.





Portland Timbers - FC Cincinnati 1-1 (0-0) rzuty karne 4-2

Bramki: 1-0 Jarosław Niezgoda (67), 1-1 Juergen Locadia (81 - rzut karny)

