Zlatan Ibrahimović strzelił trzy bramki, a jego Los Angeles Galaxy pokonało w derbowym meczu Los Angeles FC 3-2 w meczu 21. kolejki północnoamerykańskiej ligi piłki nożnej. To jego drugi hat-trick w lidze MLS.

Ibrahimović trafił do LA Galaxy w marcu ub.r. i w debiucie strzelił dwie bramki w meczu z Los Angeles FC, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie 4-3. Tym samym w czterech meczach przeciwko tej drużynie strzelił sześć bramek.

"Jestem jak Ferrari wśród Fiatów" - mówił przed ostatnim spotkaniem Szwed.

To porównanie obejmowało również Carlosa Velę, który z 21 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Meksykanin trafił do bramki rywali w czwartej (z karnego) i 97. minucie. Szwed odpowiedział golami w 8., 56. i 70. minucie. W sumie na koncie ma 16 trafień.

"Mam wiele szacunku do Veli, bo to dobry zawodnik. Jednak porównywanie mnie do niego jest wielkim błędem" - podkreślił 37-letni Szwed.

Ibrahimović pierwszy hat-trick w MLS zaliczył w poprzednim sezonie w meczu z Orlando City.

W tabeli Konferencji Zachodniej po 21. kolejkach Los Angeles FC z 46 punktami prowadzi w tabeli. LA Galaxy ma dziewięć mniej.

