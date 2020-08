Kacper Przybyłko zdobył dwie bramki dla Philadelphia Union, a jego zespół pokonał u siebie DC United 4-1 w 8. kolejce ligi MLS. Gola strzelił też inny polski piłkarz Jarosław Niezgoda, którego drużyna Portland Timbers zremisowała na własnym stadionie z Real Salt Lake 4-4.

Przybyłko na listę strzelców wpisał się w 7. i 16. minucie spotkania. 27-letni napastnik w tym sezonie strzelił cztery bramki. W sobotę zszedł z boiska w 64. minucie.

Niezgoda pokonał golkipera przeciwników w 21. minucie. Trzy bramki w tym pojedynku padły w ostatnich pięciu minutach, z czego zawodnicy Real Salt Lake swoje dwa gole strzelili w ostatniej. 25-letni polski napastnik, który opuścił pole gry w 67. minucie, ma na koncie w tym sezonie trzy trafienia.

Philadelphia Union ma 15 punktów i zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Portland Timbers - po rozegraniu siedmiu meczów - plasuje się na czwartej pozycji na Zachodzie, zgromadziwszy 11 "oczek".

Drużyny MLS rozegrały dwie kolejki przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa. Kilka miesięcy później w Orlando odbył się turniej "MLS is Back", którego wyniki w fazie grupowej zaliczane były do sezonu zasadniczego północnoamerykańskiej ligi. Potem drużyny wróciły do grania na własnych stadionach. Mecze odbywają się przy pustych trybunach.