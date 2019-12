Carolina Panters będzie 30. i najprawdopodobniej ostatnim klubem, który dołączy do rozgrywek piłkarskiej MLS - poinformowały władze ligi. Właściciel "Panter" David Tepper wykupił prawa do gry za rekordową kwotę 325 mln dol. Zespół z Charlotte ma zadebiutować w 2021 roku.

- To właściwy czas dla naszej ligi jako grupy właścicieli i piłki nożnej w Ameryce. Chcieliśmy mieć pewność, że mamy wśród nas kolejnego pasjonata, którego obecność pozwoli nam - lidze do przygotowania się w USA do finałów mistrzostw świata 2026 - powiedział komisarz ligi MLS Don Garber.



Obecnie w lidze za oceanem występują 24 ekipy, a w następnym roku mają zagrać kolejne dwie. Jedną z nich będzie Inter Miami FC, którego współwłaścicielem jest słynny angielski piłkarz David Beckham, drugą - Nashville SC. W 2021 roku ligę zasilić ma drużyna z Teksasu - Austin FC.



Latem ogłoszono natomiast, że St. Louis ze stanu Missouri będzie 28. klubem, zaś ekipa z Sacramento 29. Ma do tego dojść w 2022 r., gdy będą gotowe stadiony w tych miastach.



Charlotte ma już stadion, na którym będą występować piłkarze - to obiekt Bank of America, wybudowany w 1996 r., który jest obecnie "domem" ekipy Carolina Panthers w lidze NFL. Wymaga pewnych zmian przed przystąpieniem do rozgrywek piłkarskich. Planem Teppera na najbliższą dekadę jest natomiast rewitalizacja i przekształcenie go w supernowoczesny stadion z rozsuwanym dachem.



W MLS występowali w minionym sezonie m.in. Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Przemysław Tytoń (FC Cincinnati) i Kacper Przybyłko (Philadelphia Union). Ten ostatni zdobył 15 bramek i zajął piąte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych. Mistrzostwo, po raz drugi w historii, zdobyli piłkarze Seattle Sounders. Tak jak w finale w 2016 r. pokonali Toronto FC, tym razem 3-1. Drużyny te walczyły o mistrzostwo także w 2017 roku i wówczas 2-0 wygrała kanadyjska ekipa.