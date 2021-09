Przybyłko, który w obecnym sezonie imponuje skutecznością (to już jego dziewiąta bramka) trafił do siatki w 71. minucie po podaniu Martineza.

Dzięki zwycięstwu Union zajmuje czwarte miejsce w tabeli Eastern Conference z dorobkiem 38 punktów.



Adam Buksa również trafia

Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się strzelecki dorobek Buksy. Napastnik, który w ostatnim czasie stał się ważnym ogniwem reprezentacji Polski trafił w 9. minucie. Do wyrównania doprowadził w 18. Nani, zaś gola na wagę wygranej Revolutnion gracze Orlando... strzelili sobie sami. W 35. minucie piłkę do własnej bramki skierował Schlegel.



New England Revolution jest zdecydowanym liderem Eastern Conference. Ma w dorobku aż 62 punkty. Buksa strzelił w tym sezonie już 12 bramek.



TC

Reklama