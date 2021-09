MLS. Adam Buksa strzelił gola, remis New England Revolution

25-latek, który stał się w ostatnim czasie pewnym punktem reprezentacji Polski (trafiał do siatki w meczach z Albanią i San Marino, w tym drugim skompletował hat-tricka) zaliczył pełne 90 minut. W meczu z Columbus wybiegł w podstawowym składzie, a w 62. minucie wyrównał stan pojedynku.

11. gol Buksy

Polak otrzymał idealne podanie przed pole karne i bez asysty rywali ze spokojem wpakował piłkę do siatki. To już jego jedenasty gol w tym sezonie MLS. W klasyfkacji najskuteczniejszych graczy ligi daje to siódme miejsce.



New England Revolution zajmuje w tabeli Eastern Conference pierwsze miejsce. W dorobku ma 56 punktów i aż 15 "oczek" przewagi nad drugim Nashville FC.



TC

Reklama