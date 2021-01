Zakończony niedawno sezon MLS Adam Buksa może uznać za udany. Według informacji Interii niewiele brakowało jednak, aby napastnik New England Revolution w grudniu wrócił do Europy. Oferty dla piłkarza przedstawili działacze Schalke i Mallorki. Transfer zablokował jednak trener Bruce Arena.

Zakończony niedawno sezon amerykańskiej MLS był dla Adam Buksy niezwykle udany. Napastnik New England Revolution wystąpił w 23 meczach swojego klubu i zdobył sześć bramek. Zespół Polaka po niesamowitym finiszu awansował do finału Konferencji Wschodniej, gdzie przegrał 0-1 z Columbus Crew.

I choć 24-latek z przytupem rozpoczął swoją karierę w lidze amerykańskiej, to w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że docelowo chciałby wrócić do Europy. Według informacji Interii taka możliwość pojawiła się pod koniec grudnia. Zawodnikiem zainteresowane były dwa kluby europejskie: Schalke Gelsenkirchen i Mallorca.

W obu przypadkach trudno byłoby mówić o sportowym awansie, bo Schalke to obecnie ostatnia drużyna tabeli Bundesligi, natomiast Mallorca jest wiceliderem, ale nie La Liga, a drugiej ligi hiszpańskiej (działacze z wyspy po raz kolejny próbowali sprowadzić do siebie polskiego napastnika, który na ich liście znajduje się przynajmniej od roku).



Jak udało nam się potwierdzić, Buksa, który ma ambicję, aby powalczyć o wyjazd na mistrzostwa Europy, poważnie rozważał powrót na Stary Kontynent. Na drodze do transferu stanął jednak trener Bruce Arena, który postawił weto i nie zgodził się na puszczenie Polaka. 24-latek otrzymał jedynie zgodę na krótkoterminowe wypożyczenie do końca marca (to praktyka często stosowana w MLS, w przeszłości korzystał z niej m.in. David Beckham), ale takim rozwiązaniem nie był zainteresowany.



Buksa przebywa obecnie w Polsce. W drugiej części stycznia wróci do USA, gdzie sezon prawdopodobnie rozpocznie w barwach swojej obecnej drużyny.

Sebastian Staszewski, Interia