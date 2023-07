Manchester United przebywa obecnie na przedsezonowym zgrupowaniu za oceanem. W grupie piłkarzy, którzy polecieli do USA na zaproszenie Erika ten Haga znalazł się 18-letni Maxi Oyedele. Młodzieżowy reprezentant Polski zaliczył debiut w sparingu z Wrexham. Kibice są absolutnie zachwyceni tym, co pokazał Polak. Zewsząd dla naszego pomocnika płyną same pochwały za ten nocny występ.