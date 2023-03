Polacy znali już wynik pierwszego sobotniego meczu, w którym Izrael pokonał Serbię 3:1 i po dwóch spotkaniach miał cztery punkty, a na koniec turnieju mierzył się z najsłabszą Łotwą. To oznaczało dla podopiecznych Marcina Brosza, że do awansu najpewniej będą potrzebowali dwóch zwycięstw, a do tego mogą liczyć się też bramki.