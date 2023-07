Młody Polak się nie zatrzymuje, kolejny gol w nowym klubie. Obrońcy byli bezradni

Szymon Włodarczyk w świetnym stylu rozpoczął swoją przygodę na austriackich boiskach. Młody napastnik zamienił Zabrze na Graz, z miejsca stając się jednym z najważniejszych elementów swojego zespołu. W niedzielę znów zachwycił kibiców, którzy wybrali się do Wiednia na mecz wyjazdowy z tamtejszą Austrią. Polak strzelił jedną z bramek, walnie przyczyniając się do końcowego triumfu. To, w jaki sposób wykończył dośrodkowanie kolegi, zachwyciło cały stadion.