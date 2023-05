Skorb swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Ósemce Lębork , a przed trzema laty przeprowadził się z rodziną do Szkocji i tam cały czas kontynuuje swoją przygodę z piłką. Do tej pory trenował w Edynburgu, konkretnie w akademii Portobello . W rodzinie ma pewne małe piłkarskie tradycje, bo jam możemy się dowiedzieć z portalu "Moja Ostrołęka", jego ojcem chrzestnym jest Marcin Grabowski, w przeszłości występujący chociażby w Zniczu Pruszków, dzieląc szatnię chociażby z Robertem Lewandowskim.

15-letni Filip Skorb podpisał kontrakt z Celtikiem

W zasadzie od początku 2023 roku wiadomo było, że dla Skorba przyszedł czas na kolejny krok . Młody zawodnik przebywał na testach w kilku dużych klubach, na czele z Newcastle czy Leeds , a w marcu wziął udział w sparingowym meczu Rangers z Manchesterem United. Klub z Ibrox Park również miał być zdeterminowany, by pozyskać napastnika, ostatecznie jednak bardziej przekonujący był klub z drugiej strony miasta.

Transfer zdążyły już skomentować media działające bezpośrednio przy klubie. Podkreślają, że Skorb ma wyjątkową umiejętność zdobywania goli i cieszą się, że udało się go pozyskać przed tuzami z Premier League.

Z pewnością wygląda na to, że Celtic zdobył ekscytujący talent, a pozorna kradzież przed drużynami Premier League wydaje się kapitalną sprawą dla akademii Celtiku

Oficjalną informację o transferze Skorba przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych menedżer piłkarza, Darren Walker. " Naprawdę cieszę się, że mogłem pomóc Filipowi w jego przejściu z futbolu amatorskiego do profesjonalnego. Filip i jego rodzina to fantastyczni ludzie i życzę im samych sukcesów w tym rozdziale kariery Filipa. Powodzenia " - napisał. Skorb od przyszłego tygodnia ma zacząć treningi w klubowej akademii.

Tym samym przedłuża on historię polskich piłkarzy występujących w barwach Celtiku. Z dużymi sukcesami w przeszłości robili to tacy zawodnicy jak Dariusz Dziekanowski, Maciej Żurawski czy Artur Boruc. Nieco gorzej wyglądało to w przypadku Pawła Brożka czy Patryka Klimali, którzy występowali w Glasgow w nieco mniej odległej przeszłości.