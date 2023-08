Popis Mateusza Bogusza

Polak do gry wrócił po 180 dniach i ponownie trafił do Ibizy. Druga przygoda z tym klubem tak dobra już nie była, ale powrót do formy wymaga czasu. Bogusz w marcu 2023 roku oficjalnie został przez Leeds ostatecznie sprzedany. Polak trafił z Anglii do USA. Mistrzowie amerykańskiej MLS zapłacili za utalentowanego Polaka zaledwie milion euro i wydaje się, że to bardzo dobra inwestycja.