Młody piłkarz zginął w wypadku samochodowym. Pokładano w nim spore nadzieje

Anwar Megbli uważany był za jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy z Toskanii. Na co dzień 18-latek występował w rezerwach klubu AS Livorno. W tym roku Włoch otrzymał nawet powołanie do pierwszego zespołu, jednak nie dane mu było doczekać debiutu. Jak informują zagraniczne media, młoda gwiazda futbolu zginęła w tragicznym wypadku, który miał miejsce w niedzielny poranek. Mimo prób, lekarzom nie udało się uratować utalentowanego sportowca.