"Młody Lewandowski" robi furorę za granicą. Kolejny gol, rywale byli bezradni

W chwili, gdy Szymon Włodarczyk zamienił Górnik Zabrze na drużynę Sturmu Graz , wielu ekspertów otwarcie sugerowało, że przed młodym zawodnikiem otworzyły się drzwi do wielkiej europejskiej kariery. Nie od dziś wiadomo, że austriacka liga jest świetnym oknem wystawowym dla młodych, perspektywicznych zawodników.

Idealnym przykładem może być duński snajper Rasmus Hojlund, który to właśnie ze Sturmu Graz wypłynął na szerokie wody. Transfer do Atalanty, a następnie angaż w Manchesterze United to scenariusz o którym marzy większość utalentowanych graczy.