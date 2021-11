As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.68% Iga Baumgart-Witan 2.46% Jan Błachowicz 1.88% Patryk Dobek 3.22% Jan-Krzysztof Duda 2.12% Kajetan Duszyński 2.04% Paweł Fajdek 2.78% Maryna Gąsienica-Daniel 0.83% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.75% Hubert Hurkacz 5.67% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.94% Natalia Kaczmarek 1.8% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.97% Malwina Kopron 1.55% Dawid Kubacki 3.1% Bartosz Kurek 2.85% Wilfredo Leon 3.62% Robert Lewandowski 7.83% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.65% Aleksandra Mirosław 0.82% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 2.96% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1% Kamil Stoch 3.9% Iga Świątek 7.1% Justyna Święty-Ersetic 5.18% Dawid Tomala 3.24% Anita Włodarczyk 8.16% Karol Zalewski 1.29% Bartosz Zmarzlik 3.7% Piotr Żyła 5.19%

głosów: 8957

Lucas ćwiczył w klubie Barracas Central w Buenos Aires. Po treningu on i jego czterech kolegów wsiadło do Volksvagena Surana na ulicy Luzuriaga w dzielnicy Barracas. W pewnej chwili policjanci z komisariatu C4 zaczęli do nich strzelać. 17-latek został postrzelony w głowę, a potem odwieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Policja twierdzi, że samochód prowadzony przez chłopców uderzył w auto policyjne i nie zatrzymał się. Młodzi piłkarze zaczęli uciekać.

Z kolei matka chłopca opowiada, że Lucas zabrał do klubu swoich czterech kolegów, którzy mieli w nim egzamin i chcieli w nim rozpocząć treningi. Wracając słuchali muzyki, zatrzymali się przy kiosku, a kioskarka zeznała, że byli mili, weseli, zachowywali się grzecznie.

- Z relacji rodziców innych chłopców wiem, że przestraszyli się policyjnego samochodu, bo uznali, że mogą zostać okradzeni. Dlatego przyspieszyli - mówiła matka Lucasa. - Zabili mi syna, zmarnowali też moje życie. Mam nadzieję, że sprawcy poniosą konsekwencje - dodała.

Klub zaoferował rodzinie zmarłego wsparcie i wszelką pomoc.