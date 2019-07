Mitech Żywiec zagra w gronie najlepszych

Mitech Żywiec, który po rozgrywkach 2018/2019 został degradowany do pierwszej ligi, będzie jednak grać w piłkarskiej ekstralidze kobiet, ze względu na wycofanie się z niej AZS-u PSW-u Biała Podlaska - poinformował w czwartek żywiecki klub.

"Otrzymaliśmy z PZPN-u pismo, informujące nasz klub o możliwości przywrócenia naszej drużyny do gry w ekstralidze w sezonie 2019/2020. Zawodniczki z podstawowego składu, praktycznie wszystkie, zdeklarowały się do dalszej gry w drużynie TS Mitech Żywiec. W związku z powyższym, zarząd klubu podjął decyzję o przystąpieniu do rozgrywek ekstraligowych" - można przeczytać w komunikacie.

Rozgrywki mają ruszyć w dniach 3-4 sierpnia. W Żywcu zastanawiają się czy ze względu za zaistniałą sytuację nie będą prosić o przełożenie ich inauguracyjnego spotkania, z Olimpią Szczecin.

W minionym sezonie piłkarki nożne Górnika Łęczna obroniły tytuł mistrza Polski dzięki wygranej u siebie z Medykiem Konin 2:0 w ostatniej kolejce. Mitech w końcowej tabeli zajął przedostatnie (11. miejsce) i po 10 latach miał się pożegnać z elitą.



Autor: Rafał Czerkawski