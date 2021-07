Mistrzynie Polski poznały rywalki w walce o Ligę Mistrzyń

W tym sezonie Liga Mistrzyń przechodzi spore przeobrażenia. Do głównej fazy prowadzą dwustopniowe eliminacje. Już na początku nastąpił podział na drogę ligową i mistrzowską, w której rywalizować będzie zespół Czarnych. O awans do drugiej rundy walczyć w niej będą 43 drużyny, które zostaną podzielone na jedenaście grup, rozgrywających miniturnieje. Tylko zwycięzcy awansują dalej.



Równolegle w ścieżce ligowej szesnaście zespołów powalczy o kolejne cztery wolne miejsca w drugiej rundzie w której będą już czekać trzy rozstawione zespoły. W drabince ligowej rywalizować będą wicemistrzowie lig z federacji z miejsc 7-16 w rankingu UEFA oraz zespoły, które zajęły 3 miejsce w rozgrywkach federacji z miejsc 1-6 w rankingu UEFA.



W drabince mistrzowskiej, która interesowała nas najbardziej, drużyny zostały podzielone na dwa koszyki. Mistrzynie Polski, w oparciu o ranking klubowy, trafiły do drugiego, czyli słabszego koszyka. Zespoły wyżej spotkają się w półfinałach miniturniejów z tymi niżej notowanymi. Zwycięzcy tych pojedynków w finale powalczą o awans do drugiej rundy.



W pierwszej rundzie drużynie z Sosnowca los przydzielił Ferencváros Budapeszt. Mistrzynie Polski trafiły do trzyzespołowej grupy, zatem w wypadku zwycięstwa zmierzą się z zespołem KF Vllaznia z Albanii. Patrząc na to, na jakie ekipy mogły trafić piłkarki Czarnych, losowanie ułożyło się dla naszej drużyny całkiem nieźle, choć oczywiście czeka ją trudna przeprawa.

