Mistrzowie Europy znów gromią, 19:0 stało się faktem. Cudowne widowisko

Paweł Nowak

Jak burza przez kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata idą aktualni mistrzowie Europy, Hiszpanie. Ekipa Luisa de la Fuente podczas czterech spotkań grupowych zanotowała komplet zwycięstw i nie straciła nawet bramki. Do zmiany takiego stanu rzeczy mogło dojść w sobotę. W Tbilisi naprzeciw stanęła Gruzja. Rywalizacja jednak była bardzo jednostronna i zakończyła się wynikiem 4:0. Tym samym bilans bramkowy Hiszpanów wynosi aż 19:0, a do awansu na mundial brakuje im nie ulec Turcji różnicą... ośmiu goli.

Hiszpania nie dała szans kadrze Gruzji
Hiszpania nie dała szans kadrze GruzjiLevan Verdzeuli/Getty ImagesGetty Images

Powoli do końca zbliżają się europejskie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Na świetnej drodze do awansu zdają się być reprezentanci Hiszpanii. Kadra Luisa de la Fuente w czterech meczach zdobyli 12 punktów i 15 bramek. Jednocześnie nie stracili nawet jednej. Taki poziom gry chcieli podtrzymać w sobotę w Tbilisi, gdy przyjęła ich kadra Gruzji. Pierwsze spotkanie tych ekip zakończyło się wynikiem zaledwie 2:0 dla ekipy gości.

Wydawało się, że drugie może potoczyć się nieco inaczej. Mistrzowie Europy nie dali jednak Gruzinom rozwinąć skrzydeł nawet na chwilę. Już w 7. minucie w polu karnym Alex Baena świetnym podaniem przecinającym odnalazł Ferrana Torresa. Ten nie trafił w bramkę, jednak Hiszpanie od razu zgłaszali arbitrowi spotkania zagranie ręką.

    Po chwili analiza VAR wskazała przewinienie, które poskutkowało rzutem karnym. Naprzeciw Giorgiego Mamardashviliego stanął Mikel Oyarzabal. Ten świetnie wykonał jedenastkę i uderzeniem w prawy dolny róg bramki rozpoczął strzelanie. Hiszpanie nie zamierzali się zatrzymywać i ciągle atakowali.

    Najbliżej drugiego trafienia był wspomniany już Baena. W 17. minucie doskonale znalazł się w okolicach 16. metra i strzałem po ziemi trafił w słupek. Drużyna dokonała swego w 22. minucie za sprawą Martina Zubimendiego. Gracz Arsenalu wykorzystał podanie Fabiana Ruiza, dzięki któremu znalazł się oko w oko z golkiperem Gruzji. Prawą nogą mocno uderzył futbolówkę i mógł cieszyć się z gola. Było już 2:0.

    Koncert trwał w najlepsze. Hiszpanie zdawali się bawić piłką i dalej stwarzali sobie groźnie sytuacje. Gruzini natomiast próbowali zagrozić bramce Unaia Simona w kontrach. Najbardziej aktywny był gwiazdor PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Z jego akcji jednak niewiele wynikało.

    W 34. minucie tablica wyników wskazywała już 3:0. Ponownie w roli głównej znalazł się Alex Baena, który podaniem prostopadłym odnalazł wbiegającego w pole karne Oyarzabala. Ten idealnie wyłożył piłkę na pustą bramkę, a dzieło zwieńczył Ferran Torres. Przed stratą czwartej bramki swoją drużynę uchronił Mamardashvili. Bramkarz Liverpoolu popisał się cudownym refleksem i obronił strzał z bliskiej odległości Mikela Oyarzabala. W ten sposób do przerwy było 3:0.

    Hiszpania dokonała swego, świetnie widowisko

    Pierwsze minuty drugiej części spotkania nie przyniosły aż tak wielu emocji. Hiszpanie delikatnie zwolnili tempo rozgrywania akcji i budowali je atakiem pozycyjnym, co nie przynosiło zamierzanych efektów. Gospodarze za to odpowiedzieli rywalom... tym samym. Powolnie wymieniali podania i nieznacznie przesuwali się z piłką pod pole karne ekipy Luisa de la Fuente.

    Groźnie zrobiło się w 60. minucie. Strzałem z dystansu Simona próbował zaskoczyć Anzor Mekvabishvili, lecz jego uderzenie poszybowało prosto w bramkarza, który bez problemu utrzymał piłkę w rękach.

      Sytuacja szybko się zmieniła. Trzy minuty później piłka znalazła się w siatce Gruzji. Znów znać o sobie dał Oyarzabal. Gracz Realu Sociedad poradził sobie z otaczającymi go defensorami i strzałem głową po dośrodkowaniu Torresa pokonał Mamardashviliego po raz drugi.

      W 75. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Borja Iglesias. Napastnik uderzył jednak zbyt przewidywalnie dla bramkarza Gruzji. Co ciekawe, interwencja ta rozpoczęła kontrę jego drużyny. Dryblingiem popisał się wspomniany już Kvaratskhelia, a następnie starał się zaskoczyć Unaia Simona. Ten dał sobie radę ze strzałem i wybił piłkę na rzut rożny.

      W 87. minucie najlepszą okazję w meczu miała Gruzja. Wrzutkę z lewej strony posłał Giorgi Gocholeishvili, a przecinając ją w słupek trafił... Marcos Llorente. Sytuacja została jednak opanowana, co zapobiegło trafieniu samobójczemu.

      Spotkanie po tej akcji straciło na intensywności. Ostatnie minuty przypominały początek drugiej połowy. Tym samym Hiszpania wygrała z Gruzją 4:0 i jest o krok od awansu na mundial. Jedynie katastrofa spowoduje grę w barażach. Aby do tego doszło, we wtorek Turcja musiałaby wygrać mecz z mistrzami Europy różnicą aż... ośmiu bramek.

      Kwalifikacje MŚ - Europa
      1. Runda
      15.11.2025
      18:00
      Zakończony
      Mikel Oyarzabal
      11' (k.) , 63'
      Martin Zubimendi
      22'
      Ferran Torres
      35'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Gruzja
      Hiszpania
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Gruzja
      0 - 4
      Hiszpania
      Posiadanie piłki
      43%
      57%
      Strzały
      6
      14
      Strzały celne
      2
      7
      Strzały niecelne
      3
      3
      Strzały zablokowane
      1
      4
      Ataki
      36
      83
      Kazachstan - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal
      Lamine Yamal, Mikel OyarzabalADRIAN DENNIS / AFPAFP
      Luis de la Fuente
      Luis de la FuenteAFP
      Chwicza Kwaracchelia (z lewej) i Georges Mikautadze, czyli bohaterowie reprezentacji Gruzji
      Khvicha Kvaratskhelia (z lewej)AFP

