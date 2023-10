Mistrzowie Europy wciąż pod presją odpadnięcia. Teraz czeka ich prawdziwy hit

Podopieczni Luciano Spalettiego poradzili sobie z przyjezdnymi z wyspiarskiego państwa-miasta położonego 81 kilometrów na południe od ich kraju. Zwycięzcy poprzednich mistrzostw Starego Kontynentu wygrali 3:0 , doskakując do Ukrainy i nieco uspokajając swoją sytuację w kontekście awansu na niemiecki turniej. Z drugiej strony, we wtorek jadą na Wembley na starcie z Anglią. Niewykluczone, że o awansie na EURO zadecyduje ich mecz z naszymi sąsiadami w ostatniej kolejce (20 listopada).

Maltańczycy dobrze weszli w mecz, mimo że w 5. minucie Gianluca Mancini wysłał im ostrzeżenie strzałem głową w poprzeczkę, to pokazywali chęci do gry i odważny pressing. W 23. minucie Enrico Pepe popełnił jednak błąd w wyprowadzaniu piłki z linii obrony. W środku pola dobrze grę "przeczytał" Federico Dimarco i podał w okolice pola karnego. Moise Kean nie wyprowadził się w tłoku na pozycję strzelecką, ale zrobił to Giacomo Bonaventura, posyłając bardzo ładne uderzenie z 16 metrów. "Squadra Azzurra" prowadziła, choć był to w ogóle pierwszy strzał celny w spotkaniu.