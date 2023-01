Mistrzów świata zabrakło na pogrzebie Pelego. "Oznaka braku szacunku"

Brak szacunku dla Pelego?

Niestety, choć kibice tłumnie żegnali swojego idola, na pogrzebie pojawiło się niewielu byłych mistrzów świata, by oddać hołd swojemu zmarłemu koledze . Były reprezentant Brazylii Net, wicemistrz olimpijski z 1988 roku z Seulu, obecnie komentujący sport w brazylijskiej telewizji, wprost nazwał do brakiem szacunku.

- Pele to był obywatel świata, postać taka jak Mahatma Gandhi czy Nelson Mandela, ale Brazylijczycy nie wiedzą, jak się w tym rozeznać - powiedział Neto. - Jeżeli zdobywali mistrzostwo świata i nie przyszli pożegnać Pelego, to co mogę im powiedzieć? Na takim podstawowym poziomie to oznaka braku szacunku - dodał.