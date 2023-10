Mistrzostwa w 2030 roku to absurd. Ekolodzy biją na alarm

FIFA znów idzie pod prąd

W Katarze, według danych FIFA, mistrzostwa wyemitowały 3,61 milionów ton tzw. śladu węglowego, o blisko półtora miliona więcej niż mundial w Rosji. To tyle co 27 afrykańskich krajów wypuściło w powietrze w całym 2020 roku.

No planet, no football. Piłka nożna musi sama z siebie postarać się o ochronę klimatu, żeby boiska nadal istniały

Nie tylko ślad węglowy. Brak wody może pogrążyć mundial

Francuscy specjaliści, że na przykład podczas odbywającego się Pucharu Świata w rugby transport kibiców odpowiada za 85 procent dodatkowego śladu węglowego. A ta impreza odbywa się tylko w jednym kraju, we Francji. Co więc będzie się działo, kiedy mundial będzie rozegrany w Ameryce Południowej, Afryce i Europie?

Lepiej nie będzie. Do tego dojdzie problem z wodą, którą trzeba wykorzystywać także do nawadniania boisk. Hiszpanię i Portugalię od lat cierpią na jej niedostatek podczas letnich upałów. Rządy wprowadzają ograniczenia ze względu na suszę. - Za kilka lat dostępność wody będzie jeszcze bardziej ograniczona. A tymczasem zapotrzebowanie wzrośnie w krajach, gdzie jest jej coraz mniej. To jest ekologiczna aberracja. To jest katastroficzny wybór - powiedział stwierdził w dzienniku "L’Equipe" Antoine MIche z "Football Ecologie Fiche". "No planet, no football. Piłka nożna musi sama z siebie postarać się o ochronę klimatu, żeby boiska nadal istniały - dodał.