Pod koniec ubiegłego roku cała Polska usłyszała o reprezentacji naszego kraju występującej w socca - sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Podczas turnieju rozgrywanego w Meksyku "biało-czerwoni" sięgnęli po złote medale. Jedną z największych gwiazd tego zespołu jest Norbert Jaszczak.

Jaszczak niedługo przed tym sukcesem zdobył nagrodę Socca Hero, uznawaną za tamtejszy odpowiednik Złotej Piłki. Urodzony w Zamościu zawodnik w swoim CV ma również mistrzostwo Europy i koronę króla strzelców mistrzostw świata. Teraz przed nim kolejny krok w karierze.

Jaszczak zdecydował bowiem, że będzie występował na boiskach ... A-klasy. We wtorek reprezentant Polski został zaprezentowany jako nowy zawodnik Tajfunu Ostrów Lubelski. Współzałożycielem tego klubu jest znany raper Mata, który w przeważającym stopniu jest odpowiedzialny za rozgłos medialny tego klubu.

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- Rok temu, podczas pobytu w Brazylii, rozpoczęła się historia, która dziś ma swój szczęśliwy finał. Od tamtego momentu trwały rozmowy i prace nad tym, aby jeden z najlepszych zawodników świata zasilił szeregi naszego klubu. Dziś z ogromną radością możemy oficjalnie ogłosić - Norbert Jaszczak dołącza do naszej drużyny! - ogłoszono za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jest to kolejny raz, gdy zespół z siódmego szczebla rozgrywkowego znalazł się na ustach całej piłkarskiej Polski. W kwietniu przy okazji charytatywnej transmisji "Łatwogangu" Wojciech Szczęsny zadeklarował, że zagra przynajmniej raz w barwach Tajfunu - warunkiem miało być osiągnięcie progu 100 milionów złotych w zbiórce prowadzonej na rzecz fundacji Cancer Fighters. Cel oczywiście został spełniony bardzo szybko.

Kariera Jaszczaka w piłce 11-osobowej nie rozwinęła się tak mocno, jak w przypadku socca. 26-latek ostatni rok spędził w czwartoligowym Gwarku Tarnowskie Góry, a najdalej zaszedł na szczebel trzeciej ligi. Był wówczas zawodnikiem MKS-u Kluczbork. Zimą ubiegłego roku Jaszczak był testowany w Ekstraklasowej wówczas Puszczy Niepołomice.

Sam zawodnik nie ukrywa jednak tego, że grę na trawiastych murawach traktuje już tylko jako "wprawkę" przed soccą, która pozwala mu na komfort finansowy. - Dziś wciąż gram w V lidze, ale już tylko dlatego, by być w formie. Można powiedzieć, że gram tam dla socci - opowiadał w rozmowie z dziennikarzem Interii Sport Przemysławem Langierem tuż po wywalczeniu mistrzostwa świata.





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