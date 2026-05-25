Mistrz świata z wizytą w Moskwie, cel był jeden. Kibice oburzeni

Michał Chmielewski

Andrea Pirlo to prawdziwa legenda nie tylko włoskiej, ale i światowej piłki. Po zakończeniu kariery 116-krotny reprezentant Włoch "odcina kupony". Ostatnio został dostrzeżony w... Rosji. I to nie pierwszy raz.

Andrea Pirlo przemawia, gestykulując przed rosyjską flagą; w rogu zdjęcie rozmowy dwóch osób przy stole z grafiką piłkarską.
Andrea Pirlo, PutinALEXEY NIKOLSKY/AFP/East News / x.com/Buckarobanza/status/2058565396333015102East News

Trudno byłoby znaleźć piłkarskiego kibica, który nie kojarzy zawodnika takiego jak Andrea Pirlo. Włoch swego czasu był jednym z najlepszych środkowych pomocników świata. W 2006 roku triumfował ze swoją reprezentacją na mundialu w Niemczech.

Oprócz tego w barwach Juventusu i Milanu sięgnął łącznie po sześć krajowych mistrzostw. Do tego dołożył dwie Ligi Mistrzów. Trzykrotnie - od 2012 do 2014 roku - był wybierany najlepszym piłkarzem we Włoszech.

Wielka burza po tym, co zrobił Pirlo. "Sprzedał się za krwawe ruble"

Niestety obecnie kibicom nie podobają się niektóre zachowania, których 47-latek dopuszcza się po odwieszeniu butów na kołku. W niedzielne popołudnie Pirlo pojawił się w Moskwie przy okazji finału pucharu Rosji, w którym Spartak mierzył się z FK Krasnodarem. Gospodarze wygrali po rzutach karnych.

Włoch wraz z Artiomem Dziubą był gwiazdą medialną. W mediach społecznościowych szybko pojawiło się wideo, na którym obaj podpisują autografy. "Niech podpisze pociski spadające na cywilów", "Sprzedał się za krwawe ruble", "Był lepszym piłkarzem, niż jest byłym piłkarzem" - pisali w komentarzach oburzeni kibice po wizycie Włocha w kraju, który ponad cztery lata temu najechał Ukrainę. Dumni byli za to rosyjscy dziennikarze. Co błyskawicznie, z dumą odnotowali przybycie międzynarodowej gwiazdy do swojego kraju.

Co ciekawe, to nie pierwsza wizyta Pirlo w Rosji. Rok temu został on ambasadorem jednego z tamtejszych bukmacherów. "Sprzedał się Rosji" - pisały wprost ukraińskie media.

47-latek nie jest jedyną włoską legendą, która dała skusić się rosyjskiej fortunie. Podobnie postąpił Francesco Totti. - Ja pojechałem tam, bo mnie zaprosili. To była sportowa impreza, co w tym złego? Dlaczego nie? Bywałem w wielu miejscach, nie tylko tam - tłumaczyła się ikona AS Romy.

Andrea Pirlo jest obecnie trenerem drużyny United FC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Można przypuszczać, że tam również nie narzeka na zarobki.

