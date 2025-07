Mistrz świata wraca do domu. Podczas prezentacji nie wytrzymał, polały się łzy

Jego podróż zaczęła się jednak w rodzinnym Rosario , gdzie stawiał pierwsze kroki w zawodowym futbolu. Tuż przed udziałem we wspomnianych wyżej Igrzyskach Olimpijskich Di Maria zdecydował się na wyjazd do Europy. Wybór padł na portugalską Benfikę . Ten klub okazał się prawdziwą trampoliną w drodze do bycia gwiazdą światowego formatu.

W 2025 roku historia zatoczyła koło. Po zakończeniu kontraktu z Benficą, do której trafił dwa lata temu z Juventusu , Angel Di Maria postanowił wrócić do ojczyzny. 37-latek zdecydował, że karierę piłkarską zakończy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. W rodzinnym Rosario.

Było to bardzo symboliczne wydarzenie napełnione sentymentem. Atmosfera udzieliła się samemu piłkarzowi, który w pewnym momencie nie był w stanie powstrzymać wzruszenia. Szczególnie emocjonalny dla Di Marii okazał się wyemitowany film przedstawiający podsumowanie jego kariery, przedstawiający to, jaką drogę przebył, by finalnie wrócić do domu.