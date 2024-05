Mistrz świata piłkarzem FC Barcelona. Dokumenty już podpisane

Xavi otrzymał kontrakt do końca sezonu 2024/2025, co mogło się naprawdę bardzo szybko na Barcelonie zemścić i wciąż nie jest wykluczone, że się zemści. Obecny sezon jest bowiem praktycznie do wyrzucenia do kosza. Hiszpański trener dostał kilka wzmocnień, na czele z Ilkayem Gundoganem, Joao Cancelo czy Joao Felixem. Trzeba jednak przyznać, że te transfery nie podniosły jakości zespołu tak, jakby tego oczekiwano. Można odnieść wrażenie, że Xavi nie potrafi współpracować z piłkarzami z najwyższej półki i każdy taki zawodnik pod okiem tego trenera nieco obniża swój poziom.