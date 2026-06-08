Z pewnością wielu zawodników młodszych od Roberta Lewandowskiego chciałoby poznać jego sekret na prezentowanie niezwykle wysokiego poziomu nawet w wieku 38 lat. Kapitan reprezentacji Polski do tej pory odgrywał przecież niezwykle isototną rolę w FC Barcelonie i zakontraktowaniem go nadal zainteresowane są jedne z największych klubów na świecie.

O znalezienie nowego pracodawcy nie musi się już jednak martwić Divock Origi, doskonale znany przede wszystkim fanom Premier League, a zwałszcza Liverpoolu. Belgijski napastnik po tym, jak od początku 2026 roku był bez klubu, teraz postanowił zakończyć swoją profesjonalną karierę.

W ostatnich miesiącach, kiedy Belg pozostawał bez zatrudnienia, z pewnością wiele myślał o swojej przyszłości jak wynika z jego posta w mediach społecznościowych, zdaje się mieć już jakiś plan.

- Moja misja jako piłkarza została wypełniona. Spełniłem swoje dziecięce marzenia o grze na największych arenach i zdobywaniu największych trofeów. Jestem wdzięczny Bogu za to wszystko. Moim kibicom na całym świecie, którzy pomogli mi zabłysnąć: każda ikoniczna chwila, każdy gol, każdy kawałek historii, który razem stworzyliśmy, na zawsze będzie nasz. Dziękuję każdemu klubowi, wszystkim trenerom i kolegom z drużyny, którzy stali u mojego boku. Ukształtowaliście mnie w sposób, który wykracza daleko poza boisko - wyliczał na Instagramie.

Ostatnie słowa belgijskiego zawodnika mogą jednak sugerować, że nie będzie on długo nudzić się na sportowej emeryturze.

- Moja misja jest zakończona. Teraz robię krok w kierunku kolejnego celu. Więcej tej przygody nadchodzi... Z miłością, Divock Origi - zakończył 31-latek.

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Ostatnim klubem w karierze Origiego był AC Milan, jednak Belg nie zrobił najlepszego wrażenia na Włochach. W 36. meczach strzelił 2 bramki i dołożył asystę. Ostatnie miesiące spędził w rezerwach "Rossonerich".

Wszystkie trofea w swojej gablocie zdobywał w barwach Liverpoolu - Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata, a także Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. W ekipie The Reds grał w latach 2014-2022. W 2018 roku został wypożyczony do Wolfsburga.

Liverpool poprzedni sezon ligowy zakończył mistrzostwem Anglii Jon Super East News

Mohamed Salah Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP





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