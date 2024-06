Mistrz świata chwali Polaków przed EURO 2024. Co za słowa o Lewandowskim

Wówczas nasza kadra nie wyszła nawet z grupy, co było celem oczywistym. Przed mundialem w Katarze z kolei szansę Polski szacowano mniej więcej pół na pół z Meksykiem. Ostatecznie udało się drużynie prowadzonej przez Czesława Michniewicza awansować do 1/8 finału. Tam na Biało-Czerwonych czekali już Francuzi, a więc wielcy faworyci do wygrania całej imprezy i oczywiście wyrzucenia Polski. Tak też się stało, ale trzeba przyznać, że nasza kadra pozostawiła po sobie niezłe wrażenie.