Od momentu, gdy Bogusław Cupiał w 1997 roku przejął Wisłę Kraków cel był jeden - awans do wymarzonej Ligi Mistrzów. Lata pompowania ogromnych pieniędzy zaowocowały tym, że "Biała Gwiazda" stała się dominatorem polskiej piłki nożnej. Na arenie międzynarodowej najlepszy okazał się sezon 2002/03, gdy Wisła dotarła do 1/8 finału Pucharu UEFA. Po wielkich meczach podopieczni Henryka Kasperczaka wyeliminowali Schalke 04 oraz Parmę, a w ostatnim dwumeczu nieznacznie ulegli Lazio Rzym.

Dla Cupiała było to jednak za mało, Liga Mistrzów wciąż pozostawała nieosiągalna. Trudno powiedzieć, by było to zadanie łatwe, gdyż poprzedni system eliminacji był dla polskich klubów bezlitosny. Na drodze do raju Wisły stawały m.in. FC Barcelona, Real Madryt i Anderlecht Bruksela. Tylko Belgowie byli rywalami, z którymi przy korzystnych wiatrach mistrz Polski mógł powalczyć.

Przełomem pachniało w 2005 roku, gdy Wisła do eliminacji Ligi Mistrzów przystępowała od razu w decydującej rundzie. Rywal trafił się wymagający, lecz pozostający w zasięgu "Białej Gwiazdy". Do Krakowa zawitał grecki Panathinaikos z Emmanuelem Olisadebe w składzie. I to właśnie naturalizowany reprezentant Polski bardzo szybko skrzywdził mistrza Polski przy Reymonta. Gol Olisadebe w 4. minucie zwiastował beznadziejny start kluczowego dwumeczu. Prowadzony wówczas przez Jerzego Engela zespół jednak świetnie zareagował i odpowiedział już w 13. minucie wyrównującym trafieniem Pawła Brożka. Po przerwie było jeszcze lepiej, a bramki Kalu Uche oraz Tomasza Frankowskiego, dały zwycięstwo 3:1 i znakomity kapitał przed rewanżowym meczem na piekielnie trudnym terenie w Atenach.

Zaliczka z Krakowa nie wystarczyła. Wisła została okradziona po kompromitującej pomyłce sędziego

Przez pierwszą godzinę rewanżu wszystko zdawało się być pod kontrolą przyjezdnych, którzy utrzymywali dwubramkową przewagę. Wszystko załamało się w przeciągu zaledwie trzech minut, gdy Panathinaikos kompletnie odmienił losy dwumeczu. Niestety, przy sporym udziale bramkarza Wisły Radosława Majdana, który dwukrotnie dał się zaskoczyć przeciwnikowi.

W 62. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najlepiej w polu karnym odnalazł się Nasief Morris. Jego uderzenie głową było trudne do obronienia, piłka skozłowała tuż przed interweniującym Majdanem, co finalnie uniemożliwiło skuteczną interwencję. Znacznie gorzej bramkarz Wisły zachował się trzy minuty później. Z kolejnego rzutu wolnego w stronę bramki gości potężnie huknął Anthony Seric. Majdan zdołał odbić bardzo mocny strzał, lecz zamiast sparować piłkę do boku, odbił ją do góry. Defensorzy Wisły zastygli w bezruchu, a całą sytuację wykorzystał Olisadebe dobijając piłkę "do pustaka".

Dramaturgia rewanżu od tego momentu tylko rosła. Prowadzenie 2:0 powodowało, że to Grecy w tamtym momencie mieli w garści awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Sytuacja ponownie zmieniła się w 78. minucie. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego jedną z najbardziej spektakularnych bramek w swojej karierze zanotował Radosław Sobolewski. Kapitalny strzał zza pola karnego ponownie wprowadził Wisłę do raju.

W ostatnich minutach drugiej połowy wszystko sprzysięgło się przeciwko Wiśle. Zaczęło się od wprost skandalicznej decyzji angielskiego sędziego. Michael Riley nie uznał w 87. minucie jak najbardziej prawidłowej bramki strzelonej przez Marka Penksę. Arbiter dostrzegł zagranie ręką u słowackiego zawodnika, co absolutnie nie miało miejsca, czego dowiodły liczne powtórki. Bramka na 2:2 zamknęłaby ten dwumecz, a polski klub po raz trzeci w historii zameldowałby się w fazie grupowej najważniejszych europejskich rozgrywek.

Tak się nie stało. Zaraz po decyzji krzywdzącej Wisłę Panathinaikos wyszedł z szybką kontrą, która zakończyła bramka Dimitrisa Papadopoulosa dająca Grekom dogrywkę. Na domiar złego, w dodatkowych 30 minutach mistrz Polski musiał radzić sobie w osłabieniu. Tuż przed końcem drugiej połowy drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Sobolewski. Grająca w dziesiątkę Wisła długo walczyła z rywalem i uporczywym upałem, jednak finalnie skapitulowała w 114. minucie. Po wrzutce z rzutu rożnego głową Majdana pokonał Ilias Kotsios. Nietrudno zauważyć, że i w tej sytuacji polski bramkarz mógł zachować się zdecydowanie lepiej. Majdan w tej akcji zbytnio oddalił się od linii bramkowej, przez co zmierzająca piłka była usytuowana zbyt wysoko, by Polak mógł ją sięgnąć.

Wisła przegrała z rywalem, przegrała z upałem, ale przede wszystkim przegrała z angielskim arbitrem. Dramat z końcówki drugiej połowy i 30 minut dogrywki nie powinien w ogóle się wydarzyć. Riley wypaczył wynik spotkania nie uznając prawidłowo zdobytej bramki Penksy. Ten błąd kosztował Wisłę grube miliony, a właściciel klubu Bogusław Cupiał nie po raz pierwszy musiał przełknąć gorzką pigułkę.

W Atenach było najbliżej w historii. Niespełniony sen Wisły Kraków o Lidze Mistrzów

23 sierpnia w pamięci kibiców Wisły zapisał się jako dzień niespełnionych marzeń. Co ciekawe, sześć lat po dramacie w Atenach podobne rozczarowanie kibice "Białej Gwiazdy" przeżyli na Cyprze. Zwycięstwo 1:0 z APOEL-em Nikozja na swoim boisku dawało ogromne nadzieje. W rewanżu polski zespół był jednak tylko tłem, a cypryjski upał był nader widoczny, jeżeli spojrzeć na postawę zawodników Wisły. I podobnie jak w dawnym meczu z Panathinaikosem, po nieoczekiwanym golu Wisła nagle znalazł się w raju - tym razem po trafieniu Cezarego Wilka. Wydarzenia z końcówki meczu odarły jednak Wiślaków ze złudzeń.

Trudno jednak porównywać oba mecze. W Nikozji Wisła była znacznie słabsza od APOEL-u, a w decyzjach sędziego trudno doszukiwać się jakichkolwiek błędów mogących wypaczyć końcowy rezultat. W Atenach było zgoła odmiennie. Wisła w sezonie 2005/06 zgromadziła jeden z najlepszych składów w swojej historii, a na boisku nie odstawała od znacznie bardziej doświadczonego przeciwnika. Ale i to okazało się niewystarczające.

Wisła Kraków pod wodzą Bogusława Cupiała nigdy nie awansowała do Ligi Mistrzów. Po odejściu z klubu dotychczasowego właściciela rozpoczęły się ogromne problemy finansowe. Klub odratowano w ostatniej chwili przy walnym udziale kibiców oraz byłego kapitana reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego. Wisła obecnie kolejny rok spędza w Betclic 1. Lidze, po raz kolejny będąc w gronie faworytów do awansu do Ekstraklasy.

FC Bayern Monachium - RB Lipsk. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

Po spektakularnym golu Radosława Sobolewskiego Wisła Kraków była bliska Ligi Mistrzów jak nigdy wcześniej TOMASZ MARKOWSKI / PRZEGLAD SPORTOWY Newspix.pl

Wisła Kraków przegrywając 1:4 z Panathinaikosem Ateny zaprzepaściła najlepszą okazję, by awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów TOMASZ MARKOWSKI / PRZEGLAD SPORTOWY Newspix.pl

Jerzy Engel prowadził Wisłę Kraków w dwumeczu z Panathinaikosem Ateny Zbigniew Czyż INTERIA.PL