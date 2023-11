Mistrz Polski bez punktów i szczęścia. Sędzia w roli głównej

Obaj zawodnicy trzymali się za koszulki, przepychanka jakich wiele w kontaktowej grze jaką jest piłka nożna. Sędzia Enea Jorgji początkowo nie wskazał rzutu karnego, ale potem Albańczyk podbiegł do VAR-u i ku osłupieniu ekipy Rakowa nie tylko podyktował rzut karny, ale dodatkowo wyrzucił z boiska rumuńskiego stopera. Wielka kontrowersja, ale decyzja o kartce chyba słuszna - jeśli obrońca fauluje nie będąc zainteresowanym piłką, wówczas można drużynę ukarać podwójnie. Z 11 metrów do siatki pewnie trafił Pedro Goncalves - mistrz Polski przegrywał 0-1 i miał przed sobą 80. minut wyjazdowej gry z liderem ligi portugalskiej. Zdarzało nam się słyszeć o łatwiejszych zadaniach.

Portugalski Sporting pokonał Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski poza Ligą Europy

Interweniował VAR i decyzja była słuszna, ale zdaje się nam, że mistrz Polski płaci frycowe za małe, póki co, doświadczenie europejskie. Być może za kilka lat, gdy uczestnicy rozgrywek kontynentalnych nauczą się nazwy Rakowa, sędziowie będą patrzeli przychylniejszym okiem na częstochowską drużynę. Trener Dawid Szwarga musiał reagować, by załatać brak środkowego obrońcy - za chwilę udział w meczu zakończył ofensywny zawodnik Bartosz Nowak , a w jego miejsce został wprowadzony Adnan Kovacević .

Tuż po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę do siatki trafił Paulinho, ale był na pozycji spalonej. Co się odwlecze itd. Zaraz ręką piłkę zagrał Milan Rundić i albański sędzia znów długo sprawdzał VAR, by podjąć decyzję korzystną dla gospodarzy. Do piłki znów podszedł Pedro Goncalves i w 52. minucie było już 2-0. Skuteczny egzekutor dwóch rzutów karnych zaraz zszedł z boiska przy burzy oklasków. Teraz, gdy wydawało się, że już naprawdę jest po meczu, niespodziewanie w pierwszej groźnej akcji w drugiej połowie odgryźli się piłkarze Rakowa - skrzydłem popędził rezerwowy Marcin Cebula, jego "centrostrzał" odbił Adan, ale wobec dobitki Rundicia był bezradny - już tylko 2-1 na 20. minut przed końcem spotkania. To był pierwszy gol polskiego klubu na Estadio Jose Alvalade XXI - Raków dokonał tego, co w 2012 r. i 2016 r. nie udało się graczom Legii Warszawa.