Al-Ahly ma bezdyskusyjnie najwięcej kibiców w Egipcie, jak również najwięcej tytułów mistrzowskich - aż 42. Zamalek przy nim ma jedynie 14 mistrzostw, ale dwa ostatnie. Po serii wygranych Al-Ahly to właśnie Zamalek zwyciężył w 2021 i 2022 roku. Zdaniem prezydenta Mansoura, ma się to teraz zmienić i liga jest ustawiona.

Mortada Mansour jest przekonany, że sędziowie gwiżdżą pod dyktando egipskiej federacji, która nie pozwoli na to, by Zamalek wygrał trzeci raz z rzędu. Jest to o tyle ciekawe, że całkiem niedawno hit egipskiej ligi między Al-Ahly a Pyramids prowadził polski sędzia Szymon Marciniak, który gwizdał przecież finał mistrzostw świata.