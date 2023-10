Mistrz Francji nie wystraszył Lecha. Pogromcy PSG drżeli o wynik

Aby dostać się do Ligi Młodzieżowej UEFA, FC Nantes znów musiał sięgnąć po tytuł mistrza Francji, bo seniorski zespół "Kanarków" od wielu lat nie jest w stanie dostać się do Ligi Mistrzów. A dokonał tego ogrywając w finale PSG. Lech Poznań przy takich firmach to w futbolu młodzieżowym mimo wszystko kopciuszek, ale w pierwszym starciu we Wronkach był nadzwyczaj dzielny. Mógł nawet wygrać, skończyło się na remisie 1:1.