Mino Raiola to jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich na świecie. To on prowadzi i dba interesy najlepszych zawodników. W jego "stajni" są chociażby Erling Haaland, Paul Pogba czy Gianluigi Donnarumma.

Mino Raiola w szpitalu. Przeszedł pilną operację

Dziś z Włoch napłynęły niepokojące informacje ws. Raioli. Jak informują włoskie media, w środowy poranek trafił do szpitala San Raffaele w Mediolanie. Sprawa okazała się na tyle poważna, że od razu trafił na stół i przeszedł pilną operację.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Haaland strzelił dwa gole, Borussia Dortmund pokonała Mainz 3-1. WIDEO © 2021 Associated Press

Na tę chwilę nie są znane szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia agenta. Wiadomo tylko, że po zabiegu wciąż pozostaje pod obserwacją lekarzy.