Minister sportu wydał rozkaz. Ukraina wycofa się z Euro 2024?

Olha Charłan, ukraińska mistrzyni olimpijska w szermierce skomentowała decyzję ministra. - Skoro nie możemy z nimi rywalizować, to nie będziemy. Decyzja ministra jest bardzo trudna, ale zapewne podjęta po konsultacji z prezydentem. Pewnie nie wszyscy ją poprą, ale my mamy jednego wroga: Rosję - podkreśla. - Jeśli rzeczywiście Rosjanie zostaną dopuszczeni do mojej szermierki, to ten sport czekają trudne czasy. Trzeba wykorzystać każdy sposób, by nie dopuścić ich do Igrzysk Olimpijskich.