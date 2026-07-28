Minęło 9 dni od finału MŚ. Złoty medalista spełnił szaloną obietnicę. Wyciekło nagranie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

9 dni temu Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata w piłce nożnej. Jeszcze w trakcie turnieju obrońca "La Furja Roja" Marc Cucurella złożył szaloną obietnicę, którą miał zrealizować w przypadku sięgnięcia po Puchar Świata. Teraz już wiadomo, że została ona spełniona, a piłkarz, który od nowego sezonu będzie reprezentował Real Madryt ma nową "ozdobę".

Marc Cucurella dotrzymał obietnicy. Zrobił sobie tatuaż z wizerunkiem selekcjonera
Marc Cucurella dotrzymał obietnicy. Zrobił sobie tatuaż z wizerunkiem selekcjoneraJustin SetterfieldAFP

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata. "La Furia Roja" pokonała w wielkim finale Argentynę 1:0 i po raz drugi w swojej historii sięgnęła po Puchar Świata.

Jeszcze w trakcie turnieju obrońca Marc Cucurella złożył szaloną obietnicę. - Jeśli wygramy mistrzostwa świata, zrobię sobie tatuaż z twarzą Luisa de la Fuente - powiedział w rozmowie z COPE.

Mistrz świata spełnił obietnicę. Jest nagranie

Hiszpanie sięgnęli po złoto, a więc 28-latkowi nie pozostało nic innego, jak dotrzymanie słowa. Od finału mundialu minęło 9 dni i we wtorek (28 lipca) zawodnik napisał w swoich mediach społecznościowych, że "obietnica spełniona". Jednocześnie opublikował nagranie ze spotkania z tatuażystą. Widać na nim, że na lewej ręce powstał pamiątkowy tatuaż z wizerunkiem selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Znajduje się tam także Puchar Świata.

Cucurella słynie z tego, że lubi coś obiecać w przypadku wywalczenia złota. Dwa lata temu w trakcie Euro 2024 zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa przefarbuje włosy na czerwono. Wówczas także dotrzymał słowa.

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Maciej Brzeziński
Marc Cucurella
Marc CucurellaAFP
Mężczyzna z bujnymi, kręconymi włosami ubrany w biały sportowy strój z bordowymi detalami, z widocznym ekspresyjnym wyrazem twarzy, prawdopodobnie podczas meczu piłkarskiego.
Marc CucurellaUlrik PedersenAFP
Marc Cucurella
Marc CucurellaTOBIAS SCHWARZAFP


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