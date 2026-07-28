Minęło 9 dni od finału MŚ. Złoty medalista spełnił szaloną obietnicę. Wyciekło nagranie
9 dni temu Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata w piłce nożnej. Jeszcze w trakcie turnieju obrońca "La Furja Roja" Marc Cucurella złożył szaloną obietnicę, którą miał zrealizować w przypadku sięgnięcia po Puchar Świata. Teraz już wiadomo, że została ona spełniona, a piłkarz, który od nowego sezonu będzie reprezentował Real Madryt ma nową "ozdobę".
Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata. "La Furia Roja" pokonała w wielkim finale Argentynę 1:0 i po raz drugi w swojej historii sięgnęła po Puchar Świata.
Jeszcze w trakcie turnieju obrońca Marc Cucurella złożył szaloną obietnicę. - Jeśli wygramy mistrzostwa świata, zrobię sobie tatuaż z twarzą Luisa de la Fuente - powiedział w rozmowie z COPE.
Mistrz świata spełnił obietnicę. Jest nagranie
Hiszpanie sięgnęli po złoto, a więc 28-latkowi nie pozostało nic innego, jak dotrzymanie słowa. Od finału mundialu minęło 9 dni i we wtorek (28 lipca) zawodnik napisał w swoich mediach społecznościowych, że "obietnica spełniona". Jednocześnie opublikował nagranie ze spotkania z tatuażystą. Widać na nim, że na lewej ręce powstał pamiątkowy tatuaż z wizerunkiem selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Znajduje się tam także Puchar Świata.
Cucurella słynie z tego, że lubi coś obiecać w przypadku wywalczenia złota. Dwa lata temu w trakcie Euro 2024 zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa przefarbuje włosy na czerwono. Wówczas także dotrzymał słowa.