Minęła doba od meczu Porto. Niespodziewany komunikat ws. Bednarka. Powtórka z historii

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

FC Porto zremisowało z Benficą Lizbona w hicie ligi portugalskiej. W meczu wystąpiło trzech Polaków, a najwięcej mówi się o Oskarze Pietuszewskim, który strzelił pięknego gola. Blisko dobę po końcowym gwizdku gruchnęły wieści ws. Jana Bednarka. Polski defensor po raz kolejny otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

Jan Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą lutego
Jan Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą lutegoMIGUEL RIOPAAFP

W niedzielny wieczór kibice na całym świecie pasjonowali się hitem ligi portugalskiej, w którym Benfica Lizbona rywalizowała z FC Porto. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatniej minuty. Goście prowadzili do przerwy 2:0, ale podopieczni Jose Mourinho odrobili straty. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami (2:2).

Cała Portugalia mówi o Polakach z Porto

Od pierwszej minuty na placu gry oglądaliśmy trzech Polaków, którzy występują w drużynie "Smoków": Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego. Wszyscy zebrali świetne recenzje. W szczególności zachwycił ten najmłodszy, który pod koniec pierwszej połowy strzelił piękną bramkę. Portal "A Bola" przyznał 17-latkowi ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. Taką samą otrzymał także Bednarek. Z kolei Kiwor zasłużył na "6".

Zobacz również:

FC Porto może zarobić na Pietuszewskim potężne pieniądze
Piłka nożna

Pietuszewski potrzebował ośmiu meczów. FC Porto już "zarobiło", licznik się rozpędza

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    FC Porto po 25. kolejkach jest liderem i ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona. Jest więc na dobrej drodze do tytułu mistrzowskiego, w którym wkład mają piłkarze znad Wisły.

    Portugalscy trenerzy docenili Jana Bednarka. Jest oficjalny komunikat

    Tymczasem niespełna dobę po meczu Benfica - FC Porto pojawił się komunikat ws. Bednarka, który ma spory wpływ na to, że "Smoki" straciły zaledwie 10 goli w ligowej kampanii 2025/26. 29-latek urodzony w wielkopolskiej Słupcy został wybrany najlepszym obrońcą lutego, o czym poinformowano w oficjalnym. To zaszczytny tytuł, bowiem przyznają go trenerzy, którzy muszą myśleć, jak "rozbić polski mur" w starciach z Porto.

    Bednarek w lutym rozegrał pięć ligowych spotkań, z których Porto wygrało cztery, a jedno przegrało. W każdym z nich Polak spędził na boisku po 90 minut. W tym czasie strzelił też jednego gola (w starciu z CD Nacional).

    Bednarek już po raz piąty został wyróżniony przez trenerów. Po nagrodę sięgnął także we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski ogłasza ws. przyszłości w Barcelonie. Wymowne słowa. Jest pogodzony z losem

    Damian Okła
    Damian Okła
    Piłkarz w stroju FC Porto podczas meczu na boisku, wykonujący gest wzruszenia ramionami, w tle rozmazana publiczność stadionu.
    Jan BednarekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych strojach ściska się i uśmiecha z radości po udanym momencie w meczu, w tle widoczny jeszcze jeden zawodnik oraz rozmazane postaci na trybunach.
    Jan Bednarek będzie miał kolejne powody do radościMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Piłkarz FC Porto w stroju meczowym trzyma się za brzuch, a dwaj członkowie sztabu medycznego udzielają mu pomocy przy bramce na boisku piłkarskim.
    Jan BednarekIMAGO/Maciej RogowskiEast News
    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 09.03.2026. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja