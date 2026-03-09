W niedzielny wieczór kibice na całym świecie pasjonowali się hitem ligi portugalskiej, w którym Benfica Lizbona rywalizowała z FC Porto. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatniej minuty. Goście prowadzili do przerwy 2:0, ale podopieczni Jose Mourinho odrobili straty. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami (2:2).

Cała Portugalia mówi o Polakach z Porto

FC Porto po 25. kolejkach jest liderem i ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona. Jest więc na dobrej drodze do tytułu mistrzowskiego, w którym wkład mają piłkarze znad Wisły.

Portugalscy trenerzy docenili Jana Bednarka. Jest oficjalny komunikat

Tymczasem niespełna dobę po meczu Benfica - FC Porto pojawił się komunikat ws. Bednarka, który ma spory wpływ na to, że "Smoki" straciły zaledwie 10 goli w ligowej kampanii 2025/26. 29-latek urodzony w wielkopolskiej Słupcy został wybrany najlepszym obrońcą lutego, o czym poinformowano w oficjalnym. To zaszczytny tytuł, bowiem przyznają go trenerzy, którzy muszą myśleć, jak "rozbić polski mur" w starciach z Porto.

Bednarek w lutym rozegrał pięć ligowych spotkań, z których Porto wygrało cztery, a jedno przegrało. W każdym z nich Polak spędził na boisku po 90 minut. W tym czasie strzelił też jednego gola (w starciu z CD Nacional).

Bednarek już po raz piąty został wyróżniony przez trenerów. Po nagrodę sięgnął także we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.

