Minęła doba od meczu Porto. Niespodziewany komunikat ws. Bednarka. Powtórka z historii
FC Porto zremisowało z Benficą Lizbona w hicie ligi portugalskiej. W meczu wystąpiło trzech Polaków, a najwięcej mówi się o Oskarze Pietuszewskim, który strzelił pięknego gola. Blisko dobę po końcowym gwizdku gruchnęły wieści ws. Jana Bednarka. Polski defensor po raz kolejny otrzymał prestiżowe wyróżnienie.
W niedzielny wieczór kibice na całym świecie pasjonowali się hitem ligi portugalskiej, w którym Benfica Lizbona rywalizowała z FC Porto. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatniej minuty. Goście prowadzili do przerwy 2:0, ale podopieczni Jose Mourinho odrobili straty. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami (2:2).
Cała Portugalia mówi o Polakach z Porto
Od pierwszej minuty na placu gry oglądaliśmy trzech Polaków, którzy występują w drużynie "Smoków": Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego. Wszyscy zebrali świetne recenzje. W szczególności zachwycił ten najmłodszy, który pod koniec pierwszej połowy strzelił piękną bramkę. Portal "A Bola" przyznał 17-latkowi ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. Taką samą otrzymał także Bednarek. Z kolei Kiwor zasłużył na "6".
FC Porto po 25. kolejkach jest liderem i ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona. Jest więc na dobrej drodze do tytułu mistrzowskiego, w którym wkład mają piłkarze znad Wisły.
Portugalscy trenerzy docenili Jana Bednarka. Jest oficjalny komunikat
Tymczasem niespełna dobę po meczu Benfica - FC Porto pojawił się komunikat ws. Bednarka, który ma spory wpływ na to, że "Smoki" straciły zaledwie 10 goli w ligowej kampanii 2025/26. 29-latek urodzony w wielkopolskiej Słupcy został wybrany najlepszym obrońcą lutego, o czym poinformowano w oficjalnym. To zaszczytny tytuł, bowiem przyznają go trenerzy, którzy muszą myśleć, jak "rozbić polski mur" w starciach z Porto.
Bednarek w lutym rozegrał pięć ligowych spotkań, z których Porto wygrało cztery, a jedno przegrało. W każdym z nich Polak spędził na boisku po 90 minut. W tym czasie strzelił też jednego gola (w starciu z CD Nacional).
Bednarek już po raz piąty został wyróżniony przez trenerów. Po nagrodę sięgnął także we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.