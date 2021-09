Do tej pory do podziału w turnieju kobiecych mistrzostw Europy było 8 milionów euro. Tyle miały do rozdysponowania między siebie drużyny biorące udział w Euro 2017. Tym razem UEFA zdecydowała, że podczas kolejnego czempionatu szesnaścioro uczestników tej imprezy będzie miało w puli nagród kwotę dwukrotnie wyższą, czyli 16 milionów.



Ponadto Komitet Wykonawczy UEFA po raz pierwszy zatwierdził wprowadzenie programu świadczeń klubowych, przeznaczając łącznie kwotę 4,5 miliona euro, aby nagrodzić kluby, z których wywodzą się zawodniczki występujące w turnieju finałowym.



Zwiększenie dystrybucji środków finansowych i wprowadzenie programu świadczeń klubowych to kluczowe inicjatywy strategii dla kobiecego futbolu - TimeForAction, zapewniające rozdysponowanie większej niż kiedykolwiek wcześniej ilości pieniędzy w rozgrywkach kobiet.

