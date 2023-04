Milik wszedł na boisko, ale nie pomógł. Juventus przegrał prestiżowy mecz

Oba zespoły nie prezentowały w minionych tygodniach najwyższej formy . Gdyby brać pod uwagę tylko pięć ostatnich kolejek, Inter zajmowałby w Serie A 17. miejsce, a Juventus - 14. Stan faktyczny jest jednak zupełnie inny. I jedni, i drudzy walczą bowiem o czołowe lokaty. To, co dzieje się dyspozycją piłkarzy, eksperci i kibice tłumaczą natomiast przede wszystkim przemęczeniem.

Przypomnijmy, że turyńczycy i mediolańczycy rywalizują nie tylko na krajowym podwórku, ale także odpowiednio w Lidze Europy i Lidze Mistrzów . Obie ekipy awansowały już do półfinałów swoich rozgrywek.

W Serie A losy mistrzostwa są już natomiast w zasadzie rozstrzygnięte. Napoli ma 17 punktów przewagi nad wiceliderem Lazio i w sprzyjających warunkach może oficjalnie zaklepać sobie tytuł nawet w najbliższy weekend. Co ciekawe, za sukcesem ligowym nie poszedł pucharowy. Piłkarze spod Wezuwiusza odpadli z Coppa Italia już na etapie 1/8 finału. To otworzyło więc innym ekipom szansę na wywalczenie cennego skalpu krajowego.

Inter - Juventus: Gospodarze lepiej weszli w meczu

Lepiej w środowe spotkanie weszli "Nerazzurri". Od samego początku podeszli odważnie pod gości i starali się stwarzać sytuacje bramkowe. Wraz z upływem kolejnych minut ich przewaga zarysowywała się coraz bardziej i kwestią czasu wydawało się, kiedy przełożą to na trafienie. To stało się faktem w 15. minucie. Kolejnym świetnym, technicznym podaniem zaimponował Nicolo Barella , a okazji sam na sam nie zmarnował Federico Dimarco .

Puchar Włoch: Inter Mediolan zagra w finale

Wraz z rozpoczęciem drugiej połowy trener Massimiliano Allegri zdecydował się na pierwszą roszadę w swojej drużynie. Ściągnął z boiska Filipa Kosticia , a wprowadził na nie Arkadiusza Milika . Założenie było jasne - zwiększyć potencjał pierwszej linii i doprowadzić do wyrównania . Tymczasem do siatki po raz kolejny trafili gospodarze, a konkretnie Edin Dżeko . Juventus miał jednak szczęście - sędzia dopatrzył się spalonego i nie uznał bramki.

Piłkarze z Turynu starali się o upragnionego gola. Inter tymczasem z minuty na minutę coraz mocniej koncentrował się na obronie korzystnego rezultatu. Od czasu do czasu zagrażał gościom, ale były to raczej pojedyncze ataki, a nie ciągły napór. Taktyka zdała egzamin - wynik nie zmienił się już do samego końca.