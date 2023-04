Milik wrócił do gry po dwóch miesiącach. Juventus znów zwycięski

Mecz miał duże znaczenie dla obu drużyn. I jedni, i drudzy wciąż walczą bowiem o swoje - skrajnie odmienne - cele. Juventus robi wszystko, aby zapewnić sobie awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Hellas chce natomiast uniknąć degradacji do Serie B. Starcie z turyńczykami było o tyle istotne, że na niedzielę zaplanowano potyczkę Spezii z Salernitaną - dwóch bezpośrednich rywali ekipy z Werony w walce o zachowanie ligowego bytu. Każdy punkt byłby na wagę złota.

Goście odważnie rozpoczęli więc spotkanie na Allianz Stadium. Już w trzeciej minucie czujność Wojciecha Szczęsnego sprawdził Ondrej Duda . Słowak oddał strzał lewą nogą, natomiast Polak udanie interweniował. Juventus tymczasem nie potrafił złapać odpowiedniego rytmu. Licznie zgromadzeni na trybunach kibice zagrzewali swoich ulubieńców do boju, ale na niewiele się to zdawało. Gra była rwana i mało atrakcyjna. To wydawało się odpowiadać przyjezdnym, którzy od czasu do czasu decydowali się na ofensywne szarże.