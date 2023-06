Miliardy dla Ukrainy zablokowane. Roman Abramowicz stawia żądania ws. Rosji

Brytyjskie media donoszą, że w wyniku działań rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza Ukraina wciąż nie może otrzymać kwoty 2,3 mld funtów, jaka miała zostać wypłacona po sprzedaży londyńskiego klubu Chelsea na rzecz ofiar wojny. Były właściciel "The Blues" chce bowiem, by pieniądze trafiły nie tylko do Ukraińców, lecz także... poszkodowanych Rosjan. Komisja Europejska oraz brytyjski rząd stawiają jednak w tej sprawie ostre weto.