Miejsc na mundialu coraz mniej, pierwszy awans z Europy. Do tego głośny powrót po 16 latach

Mimo że w strefie UEFA do końca rywalizacji w grupach eliminacyjnych mistrzostw świata 2026 pozostały już tylko mecze listopadowe, to po październikowej przerwie na mecze kadr narodowych znamy zaledwie jeden zespół ze Starego Kontynentu, który matematycznie zapewnił sobie bilet na mundial.

To reprezentacja Anglii. Podopieczni Thomasa Tuchela wygrali we wtorek 5:0 z Łotwą i mogą się już szykować na przyszłoroczny turniej. Gole na Daugava Stadium w Rydze strzelili Anthony Gordon, Harry Kane (dwie), Maksims Tonisevs (samobójcza) i Eberechi Eze.

Głównymi rywalami "Synów Albionu" w grupie były Albania i Serbia. Na dwie kolejki przed końcem ci pierwsi mają 18 punktów, drudzy 11, a trzeci 10. Do zdobycia zostało sześć oczek, więc kwestia pierwszej lokaty w tabeli została rozstrzygnięta. Albańczycy i Serbowie powalczą o baraż. Łotewska kadra właśnie straciła na nie szanse, bo ma jeszcze tylko jedno spotkanie do rozegrania, a posiada 5 punktów.

Rozwiń

W gronie finalistów MŚ byłaby też Portugalia, gdyby nie straciła w 91. minucie starcia z Węgrami gola na 2:2. Cristiano Ronaldo i spółka muszą jeszcze czekać. W dobrej sytuacji są też reprezentacje Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Norwegii, Belgii i Chorwacji, ale wciąż muszą swoje na murawie wywalczyć.

We wtorek grono uczestników nadchodzącego mundialu poszerzyło się o znacznie większą listę zespołów - Katar, Arabię Saudyjską, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal i Republikę Południowej Afryki. Najszerszym echem chyba odbił się awans tego ostatniego zespołu - nie grał na MŚ od czasu bycia gospodarzem imprezy w 2010 roku.

Uczestnicy mistrzostw świata 2026:

Federacja AFC: Australia, Iran, Japonia, Jordania, Katar, Korea Południowa, Uzbekistan

CAF: Algieria, Wyspy Zielonego Przylądka, Egipt, Ghana, Maroko, Tunezja, RPA

CONMEBOL: Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj

OFC: Nowa Zelandia

UEFA: Anglia

Gospodarze (CONCACAF): USA, Meksyk, Kanada

Rozwiń

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie” AP © 2025 Associated Press

Harry Kane i Jude Bellingham KENZO TRIBOUILLARD/AFP AFP

Mohamed Salah i Ibrahim Adel celebrujący gola dla Egiptu w spotkaniu eliminacji MŚ z Dżibuti ABDEL MAJID BZIOUAT AFP

Thomas Tuchel AFP