Michniewicz w jednej lidze z Ronaldo i Benzemą. Co wiesz o piłce w Arabii Saudyjskiej? [QUIZ]

Cristiano Ronaldo , Karim Benzema , a teraz Czesław Michniewicz . Były selekcjoner reprezentacji Polski dołączył do gwiazd światowej piłki, które kuszone wielkimi pieniędzmi trafiły do klubów w Arabii Saudyjskiej. 53-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt z Abha Club, czyli dwunastą siłą w lidze. Co kibice w Polsce wiedzą o piłce nożnej w Arabii Saudyjskiej? Ten quiz to pokaże! Podejmij wyzwanie i sprawdź, ile wiesz o piłkarzach występujących w tej lidze i reprezentacji.