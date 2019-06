Michel Platini zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie przyznania Katarowi piłkarskich mistrzostw świata - donoszą francuskie i brytyjskie media.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paul Pogba na spotkaniu z fanami w Tokio. "Czas na nowe wyzwanie". Wideo © 2019 Associated Press

Katar zorganizuje najważniejszą piłkarską imprezę w 2022 r. Decyzja o przyznaniu mundialu krajowi znad Zatoki Perskiej wywołała kontrowersje i podejrzenia o korupcję.



Teraz ofiarą podejrzanego zwycięstwa Kataru może paść Platini. Według francuskich i brytyjskich mediów, były szef UEFA został we wtorek zatrzymany w związku z toczącym się śledztwem w tej sprawie. 63-letni Francuz został doprowadzony na posterunek policji w Nanterre w zachodniej części Paryża.



Według "Mediapart", które jako pierwsze poinformowało o kłopotach Platiniego, w aferę może być zamieszany również Claude Gueant, były doradca Nicolasa Sarkozy'ego, byłego prezydenta Francji. On nie został jednak zatrzymany.



Platini w latach 2007-2015 był przewodniczącym UEFA. W grudniu 2015 r. został zawieszony przez FIFA na osiem lat za przyjęcie dużej sumy pieniędzy od Seppa Blattera, ówczesnego szefa organizacji. Potem karę zmniejszono do sześciu lat, a przed rokiem szwajcarski wymiar sprawiedliwości oczyścił Platiniego z zarzutów. Jak wykazało dziennikarskie śledztwo przeprowadzone przez "The Telegraph", Platini kilkadziesiąt razy spotkał się z Katarczykiem Mohammedem Bin Hammamem, byłym szefem azjatyckiej federacji piłkarskiej, którego FIFA w 2011 r. dożywotnio wykluczyła ze swoich struktur w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Reklama

Wcześniej Francuz zasłynął jako piłkarz. W latach 1983-1985 trzy razy z rzędu zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata. W 1984 r. zdobył z Francją mistrzostwo Europy, rok później świętował z Juventusem wygraną w Pucharze Mistrzów, czyli poprzedniku Ligi Mistrzów.