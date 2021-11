Żewłakow pracował w Motorze ponad rok. Funkcję dyrektora sportowego objął 3 listopada 2020 roku.

Były reprezentant Polski był bardzo krytykowany przez sympatyków klubu z Lublina. Zarzucano mu, że za mało czasu poświęca na pracę, a bardziej koncentruje się na roli eksperta telewizyjnego.





Motor Lublin zawodzi. Michał Żewłakow odchodzi

Motor ma spore aspiracje. Przed sezonem był uważany za kandydata do awansu do Fortuna 1. Ligi.



Latem do klubu przyszło 12 piłkarzy. Większość spisuje się słabo i Motor zajmuje dopiero 10. miejsce w eWinner 2. Lidze.



MP