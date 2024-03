Probierz odmienił "Lewego". Peszko odsłonił kulisy

Sam "Lewy" w wywiadzie dla "FootTrucka" podkreślał, że 2023 rok był dla niego nieudany, ale 2024 będzie lepszy, a swoją rolę odegra w tym Michał Probierz. - Trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka, a nie jak do piłkarza, Roberta Lewandowskiego. Normalnie jak do człowieka. Mamy oczywiście kontakt, z biegiem tygodni stwierdziłem, że trener we mnie obudził płomień, jeśli chodzi o otoczkę wokół reprezentacji. Stwierdziłem, że ciągle chcę, że mam ambicje, że tak łatwo się nie poddam. Dlatego wierzę, że ten nowy rok 2024 będzie pozytywny - powiedział "Lewy", dodając, że wprowadził specjalny trening, aby 2024 rok był lepszy.

Te słowa znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kapitan reprezentacji Polski jest w formie i to widać gołym okiem. Sławomir Peszko w rozmowie w Kanale Sportowym podkreślił, jak dużą rolę w tej przemianie miał właśnie Michał Probierz. - Widać, że Michał Probierz zbudował "Lewego" mocno. On go zbudował, on z nim porozmawiał, on go zmienił. Wszystko odnośnie swojej osoby było mu obojętne, on chce tylko sukcesu - zdradził wieloletni przyjaciel Lewandowskiego.