To wszystko sprawiało, że można było mieć jakieś obawy o końcowy rezultat. Ten ostatecznie był dobry, bo Biało-Czerwoni wygrali 2:0, a dodatkowo, dzięki zwycięstwu Albanii z Czechami awansowali na drugie miejsce w tabeli "polskiej grupy". Problem pojawił się z wylotem z Wysp Owczych , ale ostatecznie z opóźnieniem udało się wrócić do Polski. Rytm przygotowań do meczu z Mołdawią na Stadionie Narodowym z pewnością został jednak wyraźnie zaburzony.

Probierz odniósł się także do sytuacji z wprowadzaniem młodych zawodników do drużyny i dawanie im szans na debiuty. - Jest grupa młodych zawodników do których jeżdżę i oglądam. O Patryka Pedę byłem spokojny, bo prowadziłem go w meczach młodzieżowych reprezentacji - stwierdził Michał Probierz.