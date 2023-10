Michał Probierz tłumaczy się z decyzji na zarządzie PZPN. Tak stawia sprawę

Jasna deklaracja Michała Probierza. Nie zmieni się

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej może mieć większe zaufanie do Probierza, niż to miało miejsce w przypadku współpracy z Portugalczykami czy też Czesławem Michniewiczem. Przed Probierzem postawione zostały na pewno dwa zadania. Pierwszym jest oczywiście awans na mistrzostwa Europy 2024, które odbędą się w Niemczech. Drugim z kolei przeprowadzenie przemiany pokoleniowej.

Ta rozpoczęła się już na pierwszym zgrupowaniu Probierza, gdy nie zobaczyliśmy Grzegorza Krychowiaka. Mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią pozostawiały jednak wiele do życzenia, za co na selekcjonera już spadła krytyka, choć na pewno większe skupienie padło na piłkarzy. Według Michała Probierza przemiana pokoleniowa jest procesem, który trwa i już się rozpoczął, a on nie ma zamiaru go zatrzymywać.