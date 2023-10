Michał Probierz przeczy sam sobie. Poznaliśmy plany selekcjonera

Reprezentacja Polski przechodzi bardzo trudny proces, który zawsze wymaga pewnych ofiar. Mowa oczywiście o przemianie pokoleniowej, jaka obecnie zachodzi w naszej kadrze. Michał Probierz, jako niedawny selekcjoner kadry do lat 21 wydaje się do tej roli naprawdę dobrą osobą. Jeszcze kilka lat temu nikt nawet by nie pomyślał o tym, żeby Probierzowi powierzać zmianę doświadczenia na młodość.