Do bardzo niepokojącego incydentu doszło podczas sobotniego meczu Wieczystej Kraków i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z powodu urazu głowy przedwcześnie boisko musiał opuścić Michał Pazdan. Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, stan piłkarza był na tyle poważny, że musiał on udać się na badania do szpitala.