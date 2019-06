Michał Pazdan robi furorę w Turcji. Reprezentacyjny obrońca po kilku miesiącach gry w tamtejszej lidze zmienia klub. Ma występować w ekipie Genclerbirligi - podaje "Przegląd Sportowy".

32-letni środkowy obrońca przez trzy i pół roku związany był z Legią Warszawa. Trzy razy wywalczył z nią mistrzostwo kraju i błysnął na Euro 2016.

Ostatni sezon Pazdana w Legii nie był już tak udany i piłkarz przeniósł się do Turcji. W styczniu bieżącego roku został piłkarzem Ankaragucu, podpisując kontrakt do końca czerwca 2020.

Polak w Turcji odbudował formę. W klubie ze stolicy wystąpił 14 razy i zdobył dwie bramki oraz zaliczył asystę.



Dobra gra zaowocowała powrotem do reprezentacji Polski, a w przerwie letniej kilka tureckich klubów zgłosiło się po naszego zawodnika.

Jak podał dziś Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego", Pazdan zostaje w stolicy Turcji, ale będzie zawodnikiem beniaminka tamtejszej ekstraklasy, ekipy Genclerbirligi.

Według informacji "PS", za sezon gry w nowym klubie reprezentant Polski może zarobić ponad milion euro. Na takie pieniądze nie było stać dotychczasowego pracodawcy Pazdana, który chciał zatrzymać Polaka u siebie.



Urodzony w Krakowie piłkarz w swojej karierze reprezentował barwy krakowskiego Hutnika, skąd w 2007 roku przeniósł się na pięć lat do Górnika Zabrze. Od 2012 do 2015 roku był piłkarzem Jagiellonii Białystok, z której przeszedł do Legii.



