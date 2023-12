Wtorkowe spotkanie zapewne dość szybko zostałoby zapomniane przez przeciętnych kibiców, gdyby nie to, co stało się już w doliczonym czasie gry. Paryżanie niespodziewanie przegrywali z Newcastle i wszystko zaczynało wskazywać na to, że sensacyjnie ulegną i nie sprostają roli faworyta. Już w doliczonym czasie gry Szymon Marciniak podyktował jednak rzut karny dla PSG, a Kylian Mbappe wykonując "jedenastkę" uchronił gospodarzy od porażki i dał im chociaż punkt.